В Саратовской области с укусами клещей в больницы обратились 133 человека. Об этом сообщили пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По данным на 12 мая среди пострадавших от укусов оказался 51 ребенок. Также в области зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза.

Очаги клещевого боррелиоза выявлены в 22 районах региона: Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и на Кумысной поляне в Саратове.