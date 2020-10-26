6 марта 2003 года, в соответствии с решением №496/31-02 Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, в книгу Почета Энгельсского муниципального района занесено имя Нины Арончиковой.

Родилась Нина Арончикова 8 февраля 1923 года в Покровске, ныне Энгельсе. Позднее в апреле 1942 года добровольно вступила в ряды Красной Армии. Там в частях 2-ого Прибалтийского в одном из артиллерийских полков была служащим в разветотделе штаба 10-ой армии Западного фронта, а в 99-ом отдельном батальоне ВНОС наблюдателем.

Из-за второй госпитализации, в 1944 году, ее демобилизовали. После чего в Бресте продолжила службу таможенником. Через шесть лет в 1950 году по возвращению на родину, работала в предприятиях и организациях города, ведя исследования и сбор исторических материалов 99-ого ОБ ВНОС, а также возглавляла совет ветеранов батальона. За трудовую деятельность была награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями и знаками отличия.

В первой книге «Весна Победы», изданной в 2002 году, был опубликован материал «Война не дала нам скидок», основанный на воспоминаниях Нины Арончиковой.

— В феврале 1941 мне исполнилось восемнадцать лет. В то время я работала машинисткой первого отдела городского отделения связи. Благодаря теплому и солнечному июню, урожай на полях и наших огородах выдался отличный. По вечерам на городских парках собиралась вся энгельсская молодежь, были танцы под радиолу, играли то струнный, то духовой оркестры. Мы были счастливы, живя мирной и спокойной жизнью, не ожидая беды.

В выходной день я и мои подружки, одни из которых были гитаристка Зоя, Рита Клюквина, Зина Лебедь и погибшие в 44 – м в Литве Маша Портенко, в 43- м от ранения Лида Данилова, собрались позагорать на пляж на Пономаревском острове, побродить по лесу, набирая цветы, и отдохнуть, надышавшись чистым воздухом перед трудовым днем.

Перед нашим выходом из дома где-то около 12-ти часов дня, а тогда мы жили на улице Красной между улиц Волоха и Советской, неожиданно из радио зазвучали позывные и раздался голос Левитана «Внимание, говорит Москва. Передаем важное сообщение!»

Мы стоим и слушаем, затаив дыхание, как по радио передают о том, что 22 июня в 4 часа утра фашистская Германия напала на нашу страну без объявления войны. По всей западной границе СССР, особенно в Бретской области, идут ожесточенные бои. Подвергшись бомбардировке, на себя приняли удар такие города, как Киев, Одесса и Севастополь.

От услышанного слова «Война» появилось ощущение холода. Постепенно приходило осознание, что нашим девичьим мечтам и будущим планам не суждено сбыться, в возрасте 17-18 лет теперь ожидали не громкие свадьбы, а разлуки с любимыми.

Началась мобилизационная работа, из личного состава своих и районных сотрудников, снабжаемых всех необходимым реквизитом, стали формироваться полевые почтовые станции, которые через военкомат отправляли на фронт, но многие из них погибли в первые месяцы войны.

В первые дни враг начал бомбить Москву, в этот момент мама как раз там гостила у старшей сестры. На фоне всеобщей паники и ажиотажа людей, ее с большим трудом получилось посадить на поезд из Москвы до Саратова.

В нашем городе по улицам Телеграфная и Красноармейская в горвоенкомате и призывном пункте спешно проводилась мобилизационная работа, куда призывали в основном мужчин старшего возраста с большим количеством детей и их старших сыновей.

Много добровольцев еще со школьной скамьи младше восемнадцати и не только изъявляло желание и рвение идти на фронт для защиты своей Родины. Особая нужда была в специалистах разных направлений, особенно медицинских, транспортных и связи.

Многим, в том числе и мне, пришлось познать боль потери ушедших на фронт, которые в большинстве больше никогда не возвращались. В такие моменты скрывать свои чувства не было нужды.

Были молодые мужчины, которые за один-два месяца до начала войны были призваны в одну из воинских частей Татищева для повышения армейской квалификации. У них не было возможности даже проститься с родными, их одних из первых отправили на фронт, но мало кто из них в итоге вернулся домой.

В начале войны в Энгельсе были развернуты госпитали, куда практически сразу в начале июля стали пребывать целые эшелоны раненых, которых круглые сутки размещали по госпиталям девушки и женщины. Среди них было много моих подруг: Тая Вяхирева, Нина Пархоменко, Рита Клюквина и другие.

Много горожан было направлено на строительство защитных сооружений для Сталинградского фронта и рытье окопов. Стали прибывать беженцы и эвакуированные с Украины, Белоруссии и Прибалтики.

Зимой с 41 на 42 в Энгельсе прибывали воинские части на переформирование. Бойцов оттуда размещали по частным домам ввиду занятости всех свободных мест под госпитали. Из них трое жили в нашем доме.

Особо неприятное впечатление произвела депортация немцев, которая привела к расставанию со многими знакомыми и соседями. Их принудили покинуть родные дома, оставив все нажитое и уехать со стариками и детьми в неизвестность.

Холодной и снежной зимой было сложно, появились трудности с продуктами, хлеб выдавался только по карточкам, все выживали до весны на своих запасах.

Для молодых городских жизнь шла своим чередом, остались встречи, но того беззаботного веселья и счастья уже не было, как и многих сверстников и курсантов летного училища.

Шел 1942 год, и прошло 10 месяцев от начала войны. Фронт подступал к Саратову и был уже совсем близко, в 300 километрах. По приближению в Энгельсе появилось затемнение, авиация начала бомбить заводы, переправы рек и делать попытки прорваться к железнодорожному мосту. Поначалу звук разрыва бомб наводил страх.

Молодежь рвалась на фронт для защиты Отечества, осаждая военкомат с просьбами об отправке, но им отказывали, ссылаясь на неподходящее время. В ожидании подходящего времени многие учились на медсестер и связистов, а также в ОСОАВИАХИМе на различных курсах.

В течение месяца с 12 марта по 12 апреля была добровольная мобилизация девушек от 17 до 20-22 лет. «Наше время подошло». В тот момент по этому призыву было мобилизовано 90 девушек, в числе которых были и мои подруги с одноклассницами.

Мне повестка не пришла, при случайном стечении обстоятельств, зайдя в горком комсомола к инструктору Анне Май, я узнала о мобилизации девушек и сразу попала в список добровольцев. 12 апреля в здании Дворца пионеров собрали всех новых добровольцев, из которых были прибывшие девушки из еще трех районов: Красноярского, Питерского и Мариентальского.

Проведя митинг и переночевав, в четыре часа утра мы отправились пешим строем через улицы Нестерова и Полиграфическую, на то время Кладбищенскую, двигаясь в направлении сел Шалово и Шумейки, к месту встречи.

По тонкому и рыхлому льду речки Саратовки в районе СХИ смогли пройти благодаря помощи политрука Митрофанова, а далее пришлось идти по глинистой грязи до самого села Красный Яр. Весенний лед осложнял ситуацию с дорогой, из-за него скользили, падали, одежда и сами мы сами стали грязными, голод не отпускал и давал о себе знать. И таких переходов по 25 километров было еще два, сначала до Маркса, а после до села, которое теперь зовут Подлесное.

Увидев нас после дороги, командир роты старший лейтенант Татаринов дал распоряжение накормить и отправить в баню. После банных процедур всем девушкам пришлось коротко подстричься под мальчика. Девушкам это решение далось очень тяжело.

Нас разместили повзводно в домах уехавших немцев на главной улице села, где находились штаб роты, взвод управления, столовая и другие службы. На обустройство в казармах, набиванием матрасов и подушек сеном у нас ушло три дня.

На одном из домов установили вышку для наблюдения с воздуха. Когда мы переоделись во все армейское и стали похожи на настоящих бойцов, командир роты собрал всех и рассказал о нашем положении в войсках и ролях настоящих бойцов службы воздушного наблюдения, оповещения и связи войск ПВО. Сказал о нашей основной задаче – службе наблюдения противника в воздушном пространстве и своевременном оповещении о ней, выдача о ней полных данных и предоставлении тактико-технических данных командованию РП и наземным частям.

За срок в 45 дней мы обязаны были обучиться и овладеть всем тем же, что делает мужчина–солдат: рыть окопы, строить защитные сооружения, изучить армейские Уставы и наставления службы ВНОС, овладеть навыками наблюдателей, телефонистов, радистов. Послаблений женскому полу не делалось.

Во время нашего обучения программы службы ВНОС, мужчины – солдаты вели наблюдение. Нашей обязанностью было вести круглосуточное дежурство и обустраиваться в полевых условиях, что давалось девушкам очень тяжело.

Сначала я дежурила на НП Марксовского района села Фишер, позже была переведена на НП в Энгельс. Далее меня и Лизу Канабих отправили в 206 –й стрелковый полк 10-ой армии в Калуге, где мы получили опыт работы машинистками. После я была отправлена в разветотдел штаба 10–ой армии, но после одной из бомбежек контуженая пролежала несколько дней в госпитале.

Когда наши войска пошли в наступление, мне туда попасть не довелось. Меня направили в часть, принимающую участие в Орловско-Курском сражении, где я уже воевала в составе 2-ого Прибалтийского фронта. И потом снова направили в разветотдел, только штаба артиллерии 3-й ударной армии.

Из-за полученной контузии ухудшились мои проблемы со здоровьем, и я снова попала в госпиталь в Ярославле. И в двадцать один год меня в июне 1944 демобилизовали по инвалидности.

Таким образом, закончилась для меня война, оставив отпечаток на моей жизни и всем последующим поколениям, — пишет ветеран.