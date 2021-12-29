В ночь на четверг, 30 декабря, в расчистке городских улиц от снега будут задействованы порядка 200 единиц муниципальной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Бороться с последствиями снегопада будут роторные снегоотбрасыватели, грейдеры, комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы и бульдозеры.

Запланирована комплексная уборка всех основных магистралей города, а также тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Для предотвращения гололеда улично-дорожная сеть будет обработана противогололедными материалами.