Накануне, 22 марта, на пресс-конференции в ТАСС помощник президента России Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов объявили о сборе идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени».

Председатель оргкомитета Форума Орешкин отметил, что российская экономика, как и весь мир, находится в начале большого пути. По его словам, это время больших возможностей.

-Такой уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России: по изменению ситуации в той или иной сфере, помощи различным категориям граждан, — добавил он.

Чупшева в свою очередь отметила, что в нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, возникающих как следствие санкций.

-Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и предложениями для изменений к лучшему, — отметила она.

Она также рассказала, что на этом форуме увеличилось число направлений, по которым идет сбор идей – их семь.

Идеи принимаются по семи тематическим направлениям:

— «Национальная социальная инициатива» (НСИ) — идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

— «Национальная технологическая инициатива» — идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

— «Национальная кадровая инициатива» — идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

— «Национальная экологическая инициатива» — идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

— «Предпринимательство» — идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

— «Развитие регионов» — идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел.

— «Открытый разговор» — нестандартные идеи для повестки развития России – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Работа будет завершена до начала мая. Экспертный совет АСИ займется отбором топ-200. К июню они отберут топ-100 идей.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом и на нем будут презентованы 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания – продемонстрированы 10 из них руководству страны.

Напомним, первый форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тысяч идей, поступивших на крауд-платформу форума, экспертами отобрана 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Заявки принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля.