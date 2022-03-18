Согласно результатам исследований, образцы биоматериала показали высокий уровень поствакцинальных антител у привитых цыплят.

На прошедшей неделе отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» проконтролировал эффективность вакцинации на саратовской птицефабрике. Пробы для исследований доставлены предприятием в рамках собственного производственного контроля.

Специалисты лаборатории методами РТГА (реакции торможения гемагглютинации) и ИФА (иммуноферментного анализа) исследовали сыворотки крови цыплят с целью определения напряженности поствакцинального иммунитета к возбудителям болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур и инфекционной бурсальной болезни.

По результатам исследований все проверенные образцы показали высокий уровень поствакцинальных антител. Это свидетельствует об эффективной иммунизации промышленного птицепоголовья.

Кроме того, в период с 10 по 15 марта отдел выполнил диагностические исследования для саратовского свиноводческого предприятия. Биоматериал от животных проверили на африканскую чуму свиней. Пробы сывороток крови методом иммуноферментного анализа исследовали на наличие антител к вирусу АЧС. Все результаты отрицательные, заболевание не обнаружено.

Отметим, риски возникновения чумы свиней в регионах РФ, в том числе в нашей области, не теряют актуальности. Последний очаг был зарегистрирован 15 февраля т.г. на территории пос.Тепличный муниципального образования «Город Саратов». В связи с этим, на неблагополучной территории был введен карантин.

Учитывая текущую эпизоотическую обстановку агропредприятия, содержащие свинопоголовье, принимают меры по предупреждению возникновения инфекции. В частности, в целях контроля здоровья животных проводят лабораторную диагностику данного заболевания.