Отдел ЗАГС по Кировскому району перестает принимать заявления на регистрацию заключения браков. Об этом ИА «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Управления по делам ЗАГС региона.

— Несмотря на удобное расположение отдела ЗАГС (Московская, 102) в центре Саратова, поступали жалобы на отсутствие парковки перед зданием. Кроме того, помещение отдела отличается небольшим размером, что вызывает трудности при одновременном приеме граждан и проведении торжественных регистраций браков, — рассказала пресс-секретарь Управления Елена Григорьева.

Однако ЗАГС продолжит оказывать услуги регистрации рождения, расторжение брака, установление отцовства, усыновления и перемены имени. Желающие зарегистрировать отношения могут подать заявление в любой отдел ЗАГС РФ.

Григорьева отметила, что молодожены, подавшие заявление в Кировский ЗАГС до 1 февраля будут зарегистрированы согласно назначенным датам и времени.