Жительница Саратова обратилась в региональное управление Роспотребнадзора с жалобой на мелкий шрифт в договоре кредитования от «Альфа-банка», сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты помогли женщине составить иск в суд и выступили на ее стороне в заседании. Суд, выслушав мнение сторон, пришел к выводу, что сотрудники банка, составив часть договора мелким нечитаемым шрифтом, нарушили право клиента и не позволили ему в полной мере ознакомиться с условиями кредитования.

Права женщины были восстановлены, а отделение банка оштрафовано.