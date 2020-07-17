Сегодня, 17 июля, утром 52-летний житель Пензенской области утонул в Марксовском районе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Пока известно, что семейство из Пензенской области приехало на отдых на побережье Волги в Марксовский район. Около 10 утра из-за резкого порыва ветра на середину реки унесло плавательный матрас-лодку. 52-летний мужчина отправился за уплывшей надувной конструкцией, идя по дну реки. Но он не ожидал, что на пути его будет подстерегать резкий обрыв. Мужчина начал резко тонуть и вскоре исчез с поверхности воды.

Очевидцы сообщили в службу спасения о случившемся. Тело мужчины на дне реки удалось обнаружить через некоторое время только при помощи водолазов.

В результате первичного осмотра тела погибшего повреждений не было обнаружено. Однако судебно-медицинское исследование вскоре позволит узнать, что послужило причиной смерти мужчины.