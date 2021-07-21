Посиделки в кафе депутата Саратовской областной от фракции КПРФ Николая Бондаренко попали на кадры камеры видеонаблюдения.

Теперь народный избранник, не так давно жаловавшийся на проблемы со здоровьем, посетил заведение в Ставропольском крае. Об этом сообщил один из федеральных телеграм-каналов.

Коммунист более четырех часов выпивал и пел в караоке, танцевал и по традиции курил кальян. Именно так он отмечал первое мая.

Сообщается, что народный избранник заплатил по чеку свыше 100 тысяч рублей.

Напомним, в феврале 2021 года Николай Бондаренко был замечен в местном ресторане Soho с компанией своих друзей. По некоторым сообщениям телеграм-каналов, этих граждан относят к криминальному кругу.

Народный избранник подтвердил свое участие в вечеринке и отметил, что оплачивал банкет со своих средств. И вообще, все вели себя культурно.

Однако вопросы к такому отдыху остаются, как минимум — насколько коррелируют между собой слова о тяготах жизни с довольно эпатажным отдыхом.