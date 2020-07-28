Вчера вечером, 27 июля, был найден труп мужчины в городе Балаково Саратовской области.

Компания мужчин приехала «культурно отдохнуть» на берегу Судоходного канала напротив 40 дома улицы Набережная Леонова, но их веселье быстро окончилось. Отдыхающие заметили в воде мужчину, который не подавал никаких признаков жизни.

— Тело вытащили на берег и передали сотрудникам полиции, — сообщают авторы поста в социальных сетях.

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили данный инцидент. Информация о происшествии поступила к ним в 20:30 от работников областной службы спасения.

Уже установлена личность утонувшего. Им оказался 41-летний местный житель. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов для установления обстоятельств произошедшего.