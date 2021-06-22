Следователи устанавливают личность и обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в водоеме в Энгельсском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 21 июня в поселке Малая Тополека Энгельсского района отдыхающие обнаружили прибившийся к берегу реки труп. Они вызвали на место происшествия полицейских.

Следователи осмотрели место происшествия. На вид гражданке около 50-55 лет. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным тело находилось в воде менее суток. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины ее смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе личности женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.