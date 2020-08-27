Мужчина уже длительное время игнорирует обязательства по содержанию несовершеннолетнего ребенка, поэтому рискует остаться без автомобиля, сообщает пресс-служба судебных приставов.

В Ленинском районе в отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам местного жителя в размере 300 тысяч рублей.

Мужчина все это время упорно игнорировал решение суда. Тогда за дело взялись судебные приставы, которые выяснили, что у должника имеется автомобиль ГАЗ-32217.

Транспортное средство мужчины было арестовано и оставлено на хранение должнику с предупреждением об уголовной ответственности в случае сокрытия имущества. Если мужчина так и не оплатит долг, то деньги от продажи его автомобиля пойдут на частичное погашение задолженности.