Нерадивый отец из Саратовской области уже несколько месяцев не платит за содержание ребенка, поэтому рискует остаться без своей иномарки, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.

Ранее мужчина исправно платил алименты, но с мая 2020 года все изменилось. Внезапно 40-летний мужчина перестал выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Теперь у горе-отца накопилась задолженность свыше 350 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно взывали должника одуматься, но все безуспешно. В итоге пришлось наложить запрет на его автомобиль марки BMW. В случае дальнейшей невыплаты долга мужчина рискует навсегда остаться без автомобиля.