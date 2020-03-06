Житель Самарской области ищет свидетелей ДТП в Балаковском районе Саратовской области, в котором погиб его сын. Пост опубликован в балаковских группах в социальных сетях.

Напомним, 28 февраля на трассе возле Балакова 46-летний водитель рефрижератора Nissan наехал на стоящую на обочину фуру Scania, груженную щебнем. В аварии погиб 22-летний парень, находившийся в пассажирском кресле пострадавшего рефрижератора.

Сейчас отец молодого человека — житель города Чапаевск Самарской области Станислав Егоров пытается через соцсети разыскать свидетелей ДТП. Связаться с мужчиной можно по телефону — +7-937 984 20 04.