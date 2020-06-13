В Саратовской области мужчина признался, что убил собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, что 11 июня в Лысогорном районе в частном доме был найдет труп 41-летнего мужчины с ножевым ранением в области шеи. По подозрению в содеянном был задержан 62-летний отец погибшего.

На основе всех собранных доказательств задержанному было предъявлено обвинений в убийстве сына. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сейчас убийца находится под стражей. Следствие проводит комплекс мероприятий направленных на закрепление всех доказательств. Расследование дела продолжается.

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