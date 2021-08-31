Двое жителей Саратова — отец и сын совершили разбойное нападение с целью выбить деньги у их должника, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Вечером, 1 января, мужчины ворвались в квартиру к своему знакомому на Большой Садовой, и избили его, требуя передать деньги и золото. Злоумышленники похитили у него золото, стоимостью 74,741 тысячи рублей и пять тысяч рублей наличными.

Суд назначил им наказание в виде 8 и 9 лет колонии строгого режима. Осужденные обжаловали приговор, утверждая, что деньги они взяли в счет уплаты долга, и потерпевший сам впустил их в квартиру. Приговор остался без изменений.