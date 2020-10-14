Отец заставил дочку отжиматься за позднее возвращение с прогулки в Саратовской области

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после публикации в СМИ об обращении в больницу 15-летней девушки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

По предварительной информации, 1 октября 2020 года она пришла днем с прогулки позже установленного срока, поэтому отец заставил ее отжиматься. В какой-то момент ей стало плохо, родители доставили ее в районную больницу Вольска.

В ходе проверки правоохранители выяснят, в каких условиях живет ребенок, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.