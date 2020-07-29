Село Сторожевка Татищевского района Саратовской области не будет отключено от водоснабжения, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

В прокуратуре района было собрано экстренное совещание, на котором присутствовали прокурор района Дмитрий Никоноров, директор ООО «КВС» Сергей Журавлев, коммерческий директор компании Владимир Шагов, глава Татищевского района Павел Сурков, руководитель районного отдела МВД РФ Анатолий Филипущенко.

Для обеспечения водоснабжением жителей села Сторожевка участниками совещания достигнута договоренность о направлении до 31 июля руководством Сторожевской коммунальной компанией в адрес «КВС» графика погашения задолженности. СКК будет в полном объеме оплачивать текущие начисления и равномерными долями погашать сформировавшуюся ранее задолженность.

По ранее поданным исковым заявлениям «КВС» планируется подписать с СКК мировое соглашение с утверждением графика погашения задолженности. Со стороны главы Татищевского района даны гарантии оплаты услуг «КВС» в полном объеме. Вопрос платежей взят на контроль районной прокуратурой.

Напомним, вчера было сообщено об угрозе отключения от водоснабжения села Сторожевка с населением 3,5 тысячи человек из-за долга СКК к «КВС» в размере восьми миллионов рублей. Позже в комментарии информационному порталу «Новости Саратова» глава Татищевского района Павел Сурков признался в своей неосведомленности о возникшей ситуации, потому что находится в отпуске.