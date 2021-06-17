В Ленинском районе Саратова продолжается ликвидация последствий аварийного отключения света, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

— По информации, предоставленной министерству промышленности и энергетики области в ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», электроснабжение в Ленинском районе Саратова в районе 2-й и 3-й Дачных восстановлено. Отключенные абоненты «запитаны» в 7:38 по резервной линии электроснабжения.

В настоящее время силами аварийной бригады СПГЭС на месте выполняются работы по восстановлению поврежденной кабельной линии напряжением 10 киловольт, — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, сегодня утром произошло аварийное отключение света в Ленинском районе Саратова.