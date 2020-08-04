Сегодня, 4 августа, полностью отключили Саратовский институт стекла от системы водоснабжения за многомиллионные долги. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Напомним, в январе 2020 года учреждению говорили о том, что если не заплатить, питьевого ресурса не будет. В итоге представителей компании перестали пускать на порог. Так же произошло и в апреле, впоследствии воду институту отключили.

Начальник инспекции водных ресурсов Александр Кармалеев отметил, что долги растут в геометрической прогрессии, сейчас сумма уже превышает отметку в девять миллионов рублей.

— Представители Саратовского института стекла вместо реальных шагов по погашению имеющейся задолженности пытаются «повлиять» на нас, ссылаясь на какие-то связи в различных эшелонах власти. Сегодня делегация предприятия попытались препятствовать работе наших сотрудников. Ситуация возмутительна. Очень странная для нас позиция, когда должник самовольно врезается в городской водопровод, несмотря на выписанные ранее штрафы, — подчеркнул коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов.