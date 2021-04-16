Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи запустил уникальный проект «Soft-skills школа» – бесплатный курс развития востребованных гибких навыков: креативное мышление, командная работа, системное мышление, коммуникативность и критическое мышление. Общее количество обучающихся саратовских вузов, прошедших отбор для участия в Школе, составило 100 человек.

В качестве тренеров Проекта выступают модераторы командных работ, эксперты и общественные представители Агентства стратегических инициатив, сертифицированные менеджеры проектов, дипломированные психологи, бизнес-тренеры, доктора социологических наук и аккредитованные agile-тренеры.

Открытие Школы состоялось при участии первого заместителя министра информации и печати Саратовской области Леонида Негматова, декана факультета магистратуры и аспирантуры Президентской академии Ильи Константинова, директора ГБУ РЦ «Молодёжь Плюс» Никиты Асташкина. В рамках первой интерактивной лекции слушателям было рассказано о навыках эффективного командного взаимодействия, а также были раскрыты важные аспекты развития системного мышления.

— Открытие Школы – одно из самых долгожданных событий для нас! Мы очень рады тому, что процесс регистрации и сама Школа вызвали большой ажиотаж. Уже сейчас 100 участников проходят курс развития гибких навыков, ежедневно погружаясь в атмосферу тимбилдинга, коммуникации и критического мышления. В следующий вторник мы планируем получить эффективную обратную связь от слушателей и продолжить работать в заданном направлении, — отметил руководитель Проекта Николай Пержу.

Каждый из нас уникален, но уникальность необходимо развивать! Участие в Проекте представляет собой возможность лучше прокачать свои коммуникативные, управленческие и командные навыки. Преподаватели Школы профессионалы «с большой буквы», и я хочу им всем выразить огромную благодарность за возможность пройти обучение. «Soft-skills школа» – это шаг на пути к становлению собственной уникальности! – поделилась впечатлениями от первых занятий участница Школы, студентка четвертого курса Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Марина Рудик.

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