«Цифровая школа преподавателя 2020» Центра дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС – это проект, направленный на последовательное формирование актуальных навыков цифрового образования у современного преподавателя; три этапа повышения квалификации для слушателей с любым уровнем владения цифровыми сервисами; дистанционное обучение и практические онлайн-занятия в команде единомышленников.

Программа включает 3 уровня:

Начальный уровень (начало обучения: 20 июля 2020 года);

Средний уровень (начало обучения: 3 августа 2020 года);

Продвинутый уровень (начало обучения: 17 августа 2020 года).

Заместитель директора Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС Мария Жверанцева рассказала о значимости проекта: «За последние три месяца мы ежедневно сталкивались с необходимостью пересмотра форматов взаимодействия участников образовательного процесса. То, что раньше использовалось в очень ограниченном режиме — дистанционные материалы, вебинары и видеоконференции, тесты с автоматической проверкой — вдруг стало востребованным и необходимым.

Центр дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС имеет многолетний опыт реализации дистанционных образовательных и профессиональных программ. Ограничительные меры стали для нас возможностью для внедрения в процесс обучения новых инструментов и технологий. Интерактивные доски, интеллект-карты, онлайн-сервисы для проведения опросов и создания презентаций, викторин: все это позволило сделать процесс дистанционного взаимодействия со слушателями интересным, эффективным и более «живым».

Очевидно, что цифровая трансформация образовательного процесса должна осуществляться не одномоментно, а с постепенным наращиванием цифровых навыков преподавателя: от использования простейших технологий и инструментов до конструирования собственных дистанционных и онлайн-курсов. Наш проект «Цифровая школа преподавателя 2020» подойдет для слушателей с любым уровнем компетенций в цифровой образовательной среде и поможет перейти на качественно новый уровень дистанционного обучения».

Дополнительная информация и регистрация на программы осуществляется до 1 сентября 2020 года на сайте ПИУ РАНХиГС.