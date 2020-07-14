В международном аэропорту «Гагарин» с 31 июля открываются дополнительные рейсы в Сочи с новым перевозчиком. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Авиакомпания Nordwind открыла продажи на прямые регулярные рейсы с 31 июля по маршруту Саратов-Сочи-Саратов. Рейсы запланированы по пятницам, вылет из аэропорта «Гагарин» будет осуществляться в 16:55 по местному времени. Время в пути составит два часа.

Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Напомним, что ранее полеты в Сочи осуществляла только авиакомпания «Победа» по четвергам и субботам.