Министерство экономического развития Саратовской области объявляет прием заявок на участие в конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии».

Он проводится каждый год среди субъектов малого и среднего предпринимательства по 18 номинациям. Речь идет об итогах 2020 года.

Саратовским бизнесменам для участия нужно заполнить информационные карты по ссылке: http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/MSP_konkurs.php.

Заявки принимаются с 15 марта по 13 апреля по адресу: Саратов, улица Московская, 72 (кабинет 910), по электронной почте: protasovaey@saratov.gov.ru или по телефону (8452) 23-84-11.

Победители конкурса определятся в июне 2021 года. Их наградят дипломами и ценными призами.

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.