С 25 по 28 мая 2021 года в дистанционном формате пройдет открытый Областной фестиваль-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Волшебство в руках».

Учредителем фестиваля-конкурса является министерство культуры Саратовской области.

Фестиваль поддержало множество партнеров, среди них: АНО «Палата ремесел», общественное движение «Волонтеры культуры» «Я — ДоброТворец», Фонд помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства с ментальными расстройствами «Добрые взрослые», региональный штаб Общероссийского народного фронта в Саратовской области, Издательский дом «Волга-медиа», сеть магазинов «Сундучок».

К участию приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в возрасте от семи до 17 лет включительно; учащиеся, имеющие статус «ребенок с ОВЗ» — учащиеся ДШИ, ДМШ, студий, специализированных школ и лицеев; общеобразовательных учреждений для обучающихся по адаптированным образовательным программам; воспитанники ресурсных центров инклюзивного образования.

Для подачи заявки вы можете выбрать одну из номинаций: изобразительное искусство («Космический Саратов») и декоративно-прикладное творчество («Художественная лепка», «Картины из батика и шерсти», «Техника плетения», «Шитье и вышивка по ткани», «Мягкая игрушка»).

Стать участником фестиваля просто, главное, внимательно заполнить гугл-форму, пройдя по ссылке, и в срок до 20 мая до 17:00, предоставить пакет необходимых документов на e-mail: volshebstvo_2021@mail.ru с обязательной пометкой в теме письма «Волшебство в руках».

С подробными условиями можно ознакомиться в положении конкурса-фестиваля на официальном сайте.