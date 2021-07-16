В 2020 году Центр предпринимателя «Мой бизнес» впервые запустил спецпрограмму для предпринимателей, которые планируют продавать свои товары на крупнейших маркетплейсах: Wildberries, Aliexpress, OZON и Яндекс.Маркет. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке минэкономразвития Саратовской области.

Это способствует увеличению выручки и масштабированию бизнеса. Принять участие могут не только субъекты малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане — в том числе предприниматели на

Центр поддержки предпринимательства усовершенствовал услугу, и теперь принять участие в спецпрограмме могут не только субъекты малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане (в том числе ИП на НПД).

Пакет услуг по экспертному сопровождению включает в себя:

— cбор и подготовку документов для подачи на сотрудничество с маркетплейсом;

— cопровождение заключения договора с маркетплейсом;

— регистрацию личного кабинета;

— загрузку бренда (карточки товаров, сертификатов, описания товаров, прайс-лист и так далее);

— сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса;

— другие поддерживающие услуги, которые облегчат предпринимателям размещение на площадке маркетплейса и совершение первых поставок и продаж.

Заявки принимаются до 15 августа. Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.