До 20 августа проводится приём заявок на всероссийский конкурс «Туристический сувенир» Приволжского федерального округа.
В конкурсе бесплатно могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию.
В конкурсе будут следующие номинации:
– этнографический сувенир;
– сувенир города;
– сувенир региона;
– гастрономический сувенир — напитки;
– гастрономический сувенир — еда;
– сувенир события;
– сувенир туристического маршрута;
– сувенир музея;
– сувенир-игрушка;
– идея сувенира;
– линейки туристических сувениров: города, региона, события, маршрута.
Оценивать работы участников конкурса будут в два этапа. Сначала участники заполняют онлайн-заявку, а эксперты конкурса оценивают все присланные материалы. После этого формируется список финалистов, которые проходят в финал для очной презентации своих работ.
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