До 20 августа проводится приём заявок на всероссийский конкурс «Туристический сувенир» Приволжского федерального округа.

В конкурсе бесплатно могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию.

В конкурсе будут следующие номинации:

– этнографический сувенир;

– сувенир города;

– сувенир региона;

– гастрономический сувенир — напитки;

– гастрономический сувенир — еда;

– сувенир события;

– сувенир туристического маршрута;

– сувенир музея;

– сувенир-игрушка;

– идея сувенира;

– линейки туристических сувениров: города, региона, события, маршрута.

Оценивать работы участников конкурса будут в два этапа. Сначала участники заполняют онлайн-заявку, а эксперты конкурса оценивают все присланные материалы. После этого формируется список финалистов, которые проходят в финал для очной презентации своих работ.

Центр предпринимателя “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.