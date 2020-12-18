Сегодня, 18 декабря, скверу на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Пономарева в Заводском районе Саратова присвоили имя погибшего при исполнении служебного долга полицейского Михаила Гадеева. Об этом сообщили в мэрии.

На мероприятии присутствовали родственники погибшего, глава города Михаил Исаев, глава администрации Заводского района Максим Сиденко, начальник саратовской полиции Андрей Чепурной, депутат гордумы Александр Янклович, общественники и сослуживцы погибшего.

Мэр выразил соболезнования родителям в связи с потерей сына и поблагодарил их за его достойное воспитание.

Весной следующего года здесь установят освещение и продолжат озеленение.

Андрей Чепурной поблагодарил городскую власть за помощь в мероприятиях по увековечению памяти сотрудника. До этого на улицах города поставили билборды с именем погибшего, установили плакаты на остановках.

Полицейские будут помогать чиновникам благоустраивать объект.

Напомним, Михаил Гадеев погиб при задержании подозреваемых в наркопреступлении. Один из них выстрелил в него, но травмы оказались не совместимыми с жизнью. Злоумышленника приговорили к пожизненному заключению.





