1 марта стартовал Всероссийский конкурс среди вузов по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Его организаторы — “Опора России” и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Основная задача — знакомство молодежи с вдохновляющими историями успеха выдающихся предпринимателей России, их вкладом в развитие экономики, образования, культуры нашей страны, повышение интереса к предпринимательской деятельности.

Мероприятие проводится в поддержку национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Можно подать эссе в следующих 12 номинациях: «Бизнес-прорывы: успех на международных рынках», «История успеха дореволюционного предпринимателя», «Социальная ответственность бизнеса в дореволюционной России», «Семейное предпринимательство» и другие. Номинации для преподавателей — лучшая монография и лучший курс по истории предпринимательства. В рамках конкурса проходит образовательная онлайн-программа, включающая в себя мастер-классы, деловые игры и презентации обучающих программ в сфере предпринимательства, а также лекции по истории предпринимательства, которые помогут студентам подготовиться к написанию конкурсных работ.

Прием заявок на участие продлится с 1 марта по 14 мая 2021 года. Объявление и награждение победителей состоится 26-28 мая 2021 года в рамках празднования Дня российского предпринимательства. Победители получат денежные призы и подарки от партнеров.

Работы студентов – победителей соберут в электронный сборник, а лучшие курсы по истории предпринимательства, также изданные в виде сборника, будут рекомендованы Минобрнауки России к использованию в образовательных программах вузов.

Также по итогам конкурса будут выбраны лучший российский вуз и лучший регион РФ в области популяризации наследия предпринимателей России, в самых активных регионах будут созданы выставки по истории предпринимательства.