Сегодня, 12 ноября, в сквере у театра театра драмы имени Слонова Саратова открыли Доску почета работников культуры и искусства.

Мероприятие должно было пройти в мае, но из-за коронавируса его произошли.

Из 80 кандидатур выбрали 15 человек со всех уголков области.

—Это те, кто каждый день совершают маленький подвиг, каждый день приучая к высокому искусству, культуре, — сказала министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.

В числе награжденных заведующая отделом обслуживания читателей Калининской городской библиотеки Жанна Буланчикова, замдиректора по научной работе парка Россия моя история Ольга Гришанина и другие.