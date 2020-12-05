Сегодня, 5 декабря, состоялось открытие мемориальной доски писателю Константину Симонову.

Доска появилась на доме, где он жил в 30-е годы, на улице Мичурина, 96.

На открытии были руководитель управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин, руководитель управления культуры мэрии Саратова Максим Макуров, Всеволод Хаценко, волонтеры и другие.

— Все эти события показывают, как мы относимся к сохранению культурного наследия, мы делаем Я благодарен депутату Юлии Литневской, организатору открытия доски, скульптуру Валентине Белозеровой, — сказал Мухин.

В конце церемония открытия Елена Смирнова зачитала стихотворение Симонова «Жди меня и я вернусь»

Изначально открытие должно было пройти 28 ноября, в день, когда Симонову могло бы исполниться 105 лет. Однако сегодня доску открыли в честь дня воинской славы.

