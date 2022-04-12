Сегодня, 12 апреля, в Саратовской области открыта навигация для маломерных судов. Такую информацию сообщил начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Он напомнил, что для пользования маломерными судами необходимо иметь соответствующие документы. Кроме того, призвал судоводителей и пассажиров маломерных судов к соблюдению осторожности.

— Необходимо учесть, что вода сейчас очень холодная и даже не продолжительное нахождение в ней грозит смертельным переохлаждением. Перед выходом на акваторию уточните прогноз погоды и следите за её изменениями, — отметил Юрин.

— В связи с низкой температурой воды в водоемах призываем всех владельцев маломерных судов соблюдать повышенные меры безопасности, во всех экстренных случаях звоните по номеру вызова экстренных служб 112, — добавил он.