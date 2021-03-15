Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о продаже абонементов во Дворец водных видов спорта.

Здесь можно начать заниматься с 22 марта. Бассейны будут работать с 6:45 до 22:00. Час самостоятельных занятий стоит 250 рублей. Для студентов и пенсионеров есть скидки. Будут доступны и групповые занятия.

Информацию по тренерскому составу и прейскурант на абонементы можно увидеть на официальной странице спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта в соцсети Instagram.

Напомним, в учреждении есть плавательный бассейн на десять дорожек, прыжковый с вышкой и платформами на высоте от трех до десяти метров и детский.

Также есть специальный гимнастический зал для тренировок.