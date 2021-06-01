В саратовском цирке имени Братьев Никитиных началась продажа билетов на шоу фонтанов «Принц Цирка».

Первую программу зрители смогут увидеть 3 июля. Постановщиком представления является режиссер Руслан Ганеев.

Напомним, ранее директор объекта Татьяна Гаранина сообщала, что первое представление после долгой реконструкции запланировано на начало июля. С 1 июня из здания должна уйти подрядная организация, которая проводила пуско-наладочные работы. Труппа с животными ожидается 25-26 июня.