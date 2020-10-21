Теперь саратовские молодожены могут подать заявление на ночную регистрацию брака на 12 февраля и 21 августа. Они будут проходить с девяти утра и до полуночи. Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Уже почти два года сделать это можно почти за год до самой свадьбы.

В 2021 году специальный отдел “Дворец бракосочетаний” будет работать 21 числа каждого месяца, в том числе в воскресенье и понедельник. Браки заключат 8 марта и 8 июля.

В день всех влюбленных саратовцы могут узаконить свои отношения во Дворце бракосочетаний Саратова, отделах ЗАГС Заводского и Октябрьского района Саратова, Энгельса.

На Красную горку — во всех вышеперечисленных, кроме Октябрьского.