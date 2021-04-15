Саратовские молодожены после открытия Парка покорителей космоса стали звонить в местные ЗАГСы и просить возродить свадьбы на месте приземления Юрия Гагарина, как это было несколько десятилетий назад.

Начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала в пресс-центре «КП-Саратов», что населению пошли навстречу.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал добро на этот проект.

— Мы будем регистрировать на месте приземления первого космонавта, — рассказала Юлия Пономарева.

Если людям понравится, то эта традиция будет возрождаться. На эту субботу уже зарегистрирована одна пара.