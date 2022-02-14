Администрация Кировского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось об открытых люках. На них пожаловались горожане.

Напомним, один из открытых люков находится возле детской площадки на Батавина, 13В. Он присыпан снегом.

-Информация о ненормативном состоянии смотровых колодцев направлена в ресурсоснабжающие организации для дальнейшего обследования и приведения их в нормативное состояние. 14 февраля сотрудником администрации района осуществится выезд с целью ограждения доступа третьих лиц, — ответили в пресс-службе.