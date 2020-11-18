Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала на конференции в пресс-центре “КП-Саратов” о выигрыше регионом грантов.

Три миллиона рублей получил санаторий “Пады”, там построят открытый бассейн площадью 350 квадратных метров, который будет работать круглый год.

Еще 1,116 миллиона рублей получил туроператор “Покровсктур”. Он организует маршрут “Немцы Поволжья”, который признан на федеральном уровне.

По нему уже идут заявки, причем на следующий год, есть и корпоративные, он интересен жителям других регионов.

В маршруте есть католические и лютеранские кирхи, особняки купцов, промпредприятия, музей с интерактивной композицией, госархив немцев Поволжья.