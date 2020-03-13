В Поволжском институте управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС состоялся финал Открытого интеллектуального конкурса «Экономические таланты». Участникам конкурса в финале удалось погрузиться в максимально приближенный к реальному игровой процесс, содержащий в себе элементы и закономерности основных экономических процессов и явлений.

Оценивали работу участников эксперты: директор Центра психолого-экономических исследований ПИУ РАНХиГС Александр Неверов, профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы Антон Маркелов, старший научный сотрудник Центра психолого-экономических исследований Анастасия Неверова.

Все участники продемонстрировали высокий уровень знаний и творческий подход к решению поставленных задач. По итогам Конкурса победителями стали:

Номинация «Лидеры рынка»:

первое место — Айдан Гасанова, Владимир Солнцев (МОУ «СОШ №84»);

второе место — Инна Трибис, Иван Зуев (МОУ «Гимназия №75 им. Д. М. Карбышева»);

третье место — Анастасия Медведева, Вадим Баранов (МОУ «Гимназия №75 им. Д. М. Карбышева»).

Номинация «Эффективная бизнес стратегия»:

первое место — Александра Литвяк (МАОУ «СОШ №51»), Мария Антышева (МОУ «Лицей № 107»);

второе место — Ангелина Кучеренко (МОУ «СОШ №8»);

третье место — Светлана Земскова (МОУ «СОШ №44»), Анна Теплякова (МАОУ «Гимназия №87»).

Номинация «Экономический анализ рынка»:

первое место — Ангелина Кучеренко (МОУ «СОШ № 8»), Валерий Нечаев (МОУ «Татищевский лицей»);

второе место — Левон Атюшев, Элина Рожкова (МОУ «Лицей № 53»);

третье место — Алена Дьякова, Ирина Баталина (МОУ «СОШ № 52»).

Своими впечатлениями от конкурса поделился учащийся 11 класса МОУ «Татищевский лицей» Татищевского муниципального района Саратовской области Валерий Нечаев:

«Принимая участие в конкурсе «Экономические таланты» я рассчитывал на многое, но реальность превзошла ожидания: эта пошаговая игра, в которой ты должен предвидеть все ходы соперников, предсказать изменения на рынке и сделать правильный путь для осуществления своей цели, принесла мне массу удовольствия и эмоций.

Участие в конкурсе дало мне возможность проверить свои аналитические способности, скорость мышления, увидеть возможные пробелы в знаниях. Хочется выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия — преподавателям и сотрудникам Поволжского института управления, которые подошли к нему с максимально профессиональной стороны».

Напомним, что победители конкурса получают дополнительные семь баллов к общей сумме баллов ЕГЭ в рамках учета личных достижений. Награждение победителей, поступающих в Поволжский институт управления РАНХиГС в 2020 году, сертификатами на дополнительные баллы будет проводиться в рамках Дня открытых дверей 25 апреля 2020 года.