Энгельсский локомотивный завод признан банкротом. Решение принял арбитражный суд Саратовской области

Позавчера суд признал банкротом завод открытый три ода назад. Истцом стал «ВЭБ-Лизинг», потребовавший с ответчика 396,4 миллиона рублей. Оцененная стоимость имущества завода от 3,6 до семи миллиардов рублей, а собственный капитал предприятия в начале годы был меньше 11 миллиардов рублей. Долги завода превысили 15 миллиардов рублей.

Напомним, Энгельсский локомотивный завод был открыт в 2015 году. Он был построен вместе с канадской фирмой «Bombardier». Директором стал Александр Стрелюхин. За это время завод не сумел построить ни одного серийного образца локомотива, ограничившись опытным образцом.