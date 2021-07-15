Сегодня, 15 июля, в Заводском районе Саратова произошло ЧП — грузовик упал с моста на улице Орджоникидзе на газовую трубу и загорелся.

В связи с этим мост закрыли, водители ринулись в объезд, образовались многочисленные пробки.

На место событий выехали пожарные, возгорание локализовано, а водитель транспорта госпитализирован.

Запущено реверсивное движение по одной полосу путепровода.

На данный момент известно, что сгорела часть коммуникаций и опор, на которых они размещаются, повреждено ограждение путепровода.

Отключена подача газа на ТЭЦ-1, без газа остались жители домов в поселке Юриш, микрорайоне «Авиатор» и на 1-м жилучастке. Газовая служба начнет разбираться с проблемой по завершению противопожарных мероприятий.

Остальные сведения уточняются.