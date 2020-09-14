Авиакомпания «Азимут» открывает новые рейсы из аэропорта «Гагарин», сообщает пресс-служба аэропорта Саратова.

С 22 сентября начнут выполняться рейсы в Ростов-на-Дону из аэропорта «Гагарин» в аэропорт «Платов». Самолеты будут вылетать по вторникам и субботам в 20:50 местного времени. Вылететь из Ростова-на-Дону в Саратов можно будет также во вторник и субботу в 13:35 по местному времени.

Полеты в Нижний Новгород авиакомпания «Азимут» планирует осуществлять из Саратова по вторникам и субботам в 16:50 по местному времени. Вернуться из Нижнего Новгорода можно будет в эти же дни, вылет из Нижнего Новгорода в Саратов в 17:50 по местному времени.

Новый рейс авиакомпании «Азимут» из Саратова в Краснодар открывается 23 сентября три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из «Гагарина» в 12:10 по местному времени. Из Краснодара в Саратов можно будет вылететь в 8:45 местного времени.

Все рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet-100. Продажи билетов уже началась.