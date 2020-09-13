Недавно после длительного закрытия в Саратовской области наконец открылись кинотеатры. В связи с этим кинотеатр «Синема Парк» приглашает жителей Саратова в кино.

Дети могут с радостью насладиться новинками мультипликации всего лишь за полцены. Такая скидка в размере 50 процентов от стоимости билета действует для детей до 12 лет.

На этой неделе жители Саратова могут посмотреть увлекательную историю о бесстрашной девушке-воительнице, которая выдавала себя за мужчину, чтобы попасть в ряды защитников Китая. Эту историю многие видели не раз, сейчас она предстанет в новом формате, встречайте в кинотеатре «Синема Парк» «Мулан».

Второй мультик «Вратарь Галактики» посвящен межгалактическим соревнованиям по спорту и гладиаторским боям – космоболу — на инопланетном космическом корабле. Дети смогут поболеть за любимых героев и понять, что же изменило климат на Земле по замыслу сценаристов.