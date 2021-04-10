В Балашове Саратовской области 52-летняя местная жительница стала фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что 7 января женщина отмечала Рождество со своим 69-летним знакомым в одной из квартир дома на Орджоникидзе. В состоянии алкогольного опьянения, она нанесла пострадавшему один удар керамической кружкой по голове. Этот поступок объясняется личной неприязнью злоумышленницы к мужчине.

Мужчина получил легкий вред здоровью, а суд признал действия женщины умышленными. Ей назначено наказание в виде 200 часов общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.