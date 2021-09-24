Ранее судимому 37-летнему жителю Саратовской области предъявлено обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

В ночь с 28 на 29 августа саратовец отмечал свой день рождения в принадлежащем ему гараже на улице Шелковичной. С ним была 28-летняя подруга и общий знакомый.

В ходе застолья мужчина, применив к девушке физическую силу и угрожая ей убийством, изнасиловал ее. При этом он использовал для устрашения нож и электрошокер.

Улучив момент, потерпевшая смогла убежать из гаража и обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка выехали на место и задержали преступника. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.