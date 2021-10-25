По решению двенадцатого арбитражного апелляционного суда отменено решение арбитражного суда Саратовской области о возвращении земли под Крытым рынком государству.

Напомним, территориальное управление Росимущества подало иск к «Торговому дому «Центральный»» и ООО «Крытый рынок» в ноябре прошло года. Третьими лицами были Сбербанк и банк «Саратов», у которых в залоге недвижимость торгового дома и организация «Илга», купившая его часть на торгах в рамках банкротства центра.

Позицию Росимущества поддержала администрация, прокуратура и управление по охране памятников.

Отметим, что первое решение приняли 26 июля 2020 года — об изъятии участка площадью свыше десяти тысяч квадратных метров из чужого незаконного владения. Сообщалось о том, что Крытый рынок — объект культурного наследия федерального значения, может находится в федеральной собственности, поэтому в 2002 году не было правовых оснований для передачи в частную собственность этой земли. А все эти сделки являются ничтожными по статье 168 гражданского кодекса РФ.