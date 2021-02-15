Завтра, 16 февраля, саратовские школьники не пойдут на уроки из-за морозов. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет обо всех, кто учится с первого по одиннадцатый класс во все смены.

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