Сегодня, 16 февраля, из-за морозов отменены занятия у школьников в 40 районах Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Ученики со второго по четвертый класс в девяти школах Алгая, со второго по шестой в 149 школах Балаковского, Вольского, Дергачевского, Красноармейского, Новоузенского, Ровенского, Саратовского районов и поселка Светлый, со второго по девятый в десяти школах Татищевского и Хвалынского районов не пошли на уроки.

А еще ребята из 632 школ Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Духовницкого, Екатериновского, Ивантеевского, Калининского, Новобурасского, Озинского, Перелюбского, Петровского, Пугачевского, Питерского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Саратовского, Советского, Татищевского, Турковского, Федоровского, Энгельсского районов, Шихан, поселка Михайловского и Саратова.