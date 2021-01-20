Завтра , 21 января, в Саратове не будут учиться ученики с первого по шестой классы, сообщает пресс-служба мэрии.

— Ограничения коснуться только учеников первой смены, — говорится в сообщении.

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