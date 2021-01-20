Домой Рубрики Новости Саратова Отменены занятия для учеников с первого по шестой классы в Саратове РубрикиНовости Саратова Отменены занятия для учеников с первого по шестой классы в Саратове По Новости Саратова - 20.01.2021 101 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра , 21 января, в Саратове не будут учиться ученики с первого по шестой классы, сообщает пресс-служба мэрии. — Ограничения коснуться только учеников первой смены, — говорится в сообщении. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Глава Саратовской области обсудил с предпринимателями вопросы поддержки бизнеса Летом в Саратовской области возобновят работу летние лагеря Синенькие и Рыбушка хотят войти в состав Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Глава Саратовской области обсудил с предпринимателями вопросы поддержки бизнеса Новости Саратова - 20.01.2021 0 Губернатор Валерий Радаев провел встречу с представителями бизнеса региона, на которой обсуждались вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии. В мероприятии... Летом в Саратовской области возобновят работу летние лагеря 20.01.2021 Синенькие и Рыбушка хотят войти в состав Саратова 20.01.2021 Пьяный житель Саратовской области сообщил о заложенной бомбе в многоквартирном доме 20.01.2021 Новый корпус дома-интерната для престарелых построят в Энгельсе 20.01.2021