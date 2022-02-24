Утром 24 февраля в ростовском аэропорту «Платов» отменили и задержали несколько внутренних рейсов. Отменены рейсы в Москву, Нижний Новгород и Саратов. Данная информация опубликована на онлайн-табло аэропорта.

— В связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту «Гагарин» в качестве запасного аэродрома совершили посадку три самолета авиакомпании «Азимут», которые летели в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании, — информируют в саратовском аэропорту «Гагарин».